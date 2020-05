Quelle est la différence entre WordPress.org et WordPress.com ?

WordPress est l’outil le plus simple et le plus populaire que vous pouvez utiliser pour créer votre propre site Web ou blog. Il assure la gestion de 35,2 % de l’ensemble des sites Web présents sur internet. WordPress propulse alors un sur quatre des sites que vous visitez souvent. Mais, est-ce que le logiciel WordPress.org correspond à WordPress.com ? Découvrez ici la différence entre WordPress.org et WordPress.com.

Quels types de sites Web peut-on créer avec WordPress ?

Autrefois, WordPress était l’outil fondamental utilisé pour la création d’un blog, plus précisément des sites Web plus classiques. Aujourd’hui, en raison des multiples modifications apportées au code basique, à l’immense univers de plugins et de thèmes de WordPress, vous avez la possibilité de créer tout type de site Web avec WordPress.

À titre illustratif, en plus de nourrir un vaste réseau de sites d’entreprises et de blogs, WordPress est également une autre stratégie plus connue pour créer une boutique e-commerce. De fait, avec WordPress, vous pouvez innover :

Des sites Web d’entreprises ;

Des Boutiques eCommerce ;

Des blogs ;

Des forums ;

Des réseaux sociaux ;

Des portfolios ;

Des sites d’adhésion ;

Etc.

Comme vous le savez bien, il ne vous suffit pas de créer un site Web pour maximiser votre chiffre d’affaires. Le référencement SEO de votre site est indispensable pour accroitre votre visibilité et votre notoriété sur le Net afin d’attirer plus de clients et de booster votre chiffre d’affaires. De cette même manière, si vous disposez d’un site WordPress, vous pouvez aujourd’hui optimiser son référencement à partir de l’obfuscation de liens de votre site.

En effet, obfusquer les liens d’un site WordPress avec WPRank.net vous permet de maximiser le maillage interne de votre site. En d’autres termes, cela vous permet de mieux canaliser la transmission de jus SEO sur les pages qui en ont le plus besoin. WP Rank est un site qui propose des produits dédiés à l'amélioration du référencement des sites WordPress. Pour y arriver, ce site propose deux produits :

Un module d’obsfucation qui offre l’opportunité de masquer des liens à Google (pour le SEO) tout en prenant soin de laisser ces liens visibles pour les cybernautes. Cela permet donc d’effectuer un maillage idéal. Il faut noter que Google est passionné de cela ;

L’utilisation de thème SEO pour WordPress afin de proposer une structure plus propre possible en termes de : code léger, balisage Hn parfait, chargement rapide, etc.

L’objectif principal de l’utilisation de ces stratégies consiste à inciter Google à plus s’intéresser également au site WordPress à partir de ces différentes optimisations.

La différence entre WordPress.org et WordPress.com

Également connu sous le nom de WordPress auto-hébergé, WordPress.org est le logiciel gratuit et open source que vous avez la possibilité d’installer sur votre propre hébergement afin de créer un site Web qui vous appartient à 100 %.

WordPress.com quant à lui est un service payant à but lucratif qui fonctionne avec le logiciel WordPress.Org. Il offre une grande flexibilité d’utilisation. Son usage vous fait perdre toutefois une bonne partie de la maniabilité de l’auto-hébergement WordPress.

Si vous désirez réellement posséder votre site Web, la plus excellente alternative est d’opter pour WordPress.org.