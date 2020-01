L'importance du Packaging publicitaire

L'emballage n'est pas censé être un obstacle à l'achat des produits. Quiconque a acheté quelque chose chez Apple au cours de la dernière décennie sait combien l'expérience de déballage de ses produits est belle. Non seulement c'est un processus passionnant, mais il y a une aura d'intrigue qui fait du produit quelque chose de plus grand.

Le packaging est une stratégie de marketing intégrale qui vise à glorifier un produit afin d'attirer l'attention du consommateur. Beaucoup de consommateurs jugeront un produit par son emballage avant de l'acheter, donc la création d'un design attrayant et séduisant suscitera l'intrigue chez les nouveaux acheteurs.

Le packaging au cœur de l'image de marque

L'emballage est littéralement l'identité du produit. Un autre cas classique est celui de la bouteille de Coca-Cola. Sur celle-ci, le Coca affiche un logo et une forme distinctive instantanément reconnaissables, qui ont propulsé le produit vers une renommée mondiale. Dans de nombreux cas, comme pour le coca, l'emballage est si important qu'il coûte plus cher que le produit lui-même. Par conséquent, l'emballage devrait être inclus parmi les 4 P du marketing : produit, place, promotion et prix.

Étant donné que toutes les marques ne sont pas des produits et que tous les produits ne sont pas vendus au détail, la vérité est que la conception des produits et des emballages est vitale pour l'image de marque. Considérez que plus de la moitié des achats sont basés sur des émotions, surtout lorsqu'un client n'est pas sûr et doit choisir entre deux marques de produits. Il n'est pas surprenant que les entreprises qui maîtrisent l'art de l'esthétique soient au sommet de leur art - Apple, Free, Bang & Olufsen, Nike, IKEA ... - le design est ce qui les définit et leur donne leur avantage concurrentiel.

Que se passe-t-il exactement lorsque nous nous retrouvons devant une allée avec des dizaines de centaines de produits ? Nous commençons à comparer, à nous souvenir et à associer. Gardez à l'esprit que le cerveau est enclin à classer tout ce qui nous entoure - c'est la seule façon d'organiser tout ce que nous voyons, entendons, ressentons ou savons. Il est crucial de remplir ce créneau ou cette ouverture dans cette catégorie mentale, c'est ce que nous, les spécialistes du marketing, appelons dans notre jargon le " Top of Mind ", la notoriété de premier rang. Que nous associons le produit à sa publicité, à un ami que nous connaissons et qui l'utilise, ou à la couleur et à la disposition de l'emballage, ces éléments signifient dans notre esprit - élégant, simple, approprié - que la conception du produit implique la forme et la fonction et, pour beaucoup, implique le début de l'expérience de la marque avec le client. Dans certains cas, il déclenche la base de la fidélité du client. Même les sacs de courses parlent à nos clients et influencent la perception de la marque.

La suite de cet article aborde les points les plus importants à prendre en compte lors de la création d'un packaging personnalisé avec Made In factory ou une autre agence pour faire la promotion du packaging de votre entreprise :

Fonction

L'emballage du produit a pour but de protéger le produit contre les dommages. Non seulement l'emballage du produit protège le produit pendant le transport du fabricant au détaillant, mais il prévient également les dommages lorsque le produit se trouve sur les étalages du détaillant. La plupart des produits ont une forme d'emballage quelconque. Par exemple, les soupes doivent avoir un contenant et un emballage alors que les pommes peuvent avoir un emballage pour le transport mais pas pour vendre le produit.

Attraction

La façon dont un produit est emballé peut être ce qui attire le consommateur à jeter un coup d'œil sur le produit tel qu'il se trouve sur les tablettes du magasin. C'est pourquoi de nombreuses entreprises mènent des recherches approfondies sur les combinaisons de couleurs, les designs et les types d'emballage de produits qui sont les plus attrayants pour le consommateur visé.



Promotion

Le packaging joue également un rôle important dans la présentation des informations sur le produit. L'emballage extérieur peut contenir des instructions sur la façon d'utiliser le produit ou de le fabriquer.



Facilite la décision d'achat

L'emballage peut également contenir des ingrédients et des informations nutritionnelles sur le produit. Cette information peut aider à vendre le produit parce qu'elle permet aux clients potentiels d'obtenir l'information nécessaire pour prendre une décision d'achat. L'information contenue sur un emballage peut inciter le lecteur à acheter le produit sans jamais avoir à parler à un conseiller en magasin.



Différenciation

Le packaging peut également différencier une marque d'une autre marque. Parce que l'emballage du produit peut contenir des noms de sociétés, des logos et la palette de couleurs de la société, il aide les consommateurs à identifier le produit tel qu'il se présente sur les étagères des magasins parmi les produits de la concurrence. Si l'emballage du produit change, cela peut modifier la perception de la marque de l'entreprise, ce qui ne signifie pas que le consommateur n'achèterait pas encore le produit, mais cela peut retarder l'achat jusqu'à ce que la personne soit capable d'identifier le produit selon son nouvel emballage.